شهدت محافظات قنا والإسكندرية والقليوبية، وقائع غش ومخالفات داخل لجان الامتحانات، دفعت المحافظين إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة شملت الإحالة للتحقيق والإيقاف عن العمل واستبعاد مسؤولين من مواقعهم، في مشهد يعكس تشديد الرقابة على امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

في محافظة قنا، قرر اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة 5 من مسؤولي إحدى لجان الدبلومات الفنية إلى التحقيق العاجل، بعد ضبط كتاب خاص بمادة اللغة العربية داخل اللجنة خلال جولة تفقدية، إلى جانب رصد السماح بوجود أدوات ومقتنيات شخصية بحوزة بعض الطلاب بالمخالفة للتعليمات، كما تم ضبط هاتف محمول بحوزة أحد الملاحظين داخل اللجنة، ما استدعى تدخلًا فوريًا وإحالة جميع المسؤولين عن الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية.

وفي الإسكندرية، أصدر المحافظ قرارًا بإيقاف معلمين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، بعد ثبوت تورطهما في تصوير ورقة امتحان الشهادة الإعدادية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب رصد الواقعة عبر غرف العمليات، كما تم استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، في إطار إجراءات صارمة لضمان الانضباط داخل اللجان.

أما في محافظة القليوبية، فقد تابع المحافظ محاولتي غش بامتحان اللغة العربية في إدارتي طوخ وشبين القناطر، حيث كشفت غرفة العمليات تداول صورة من ورقة الأسئلة عبر صفحات الغش الإلكتروني، إضافة إلى محاولة غش إلكتروني باستخدام هاتف محمول داخل إحدى اللجان، ما دفع إلى ضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي اللجان لبحث مدى المسؤولية.