أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحالة أحد الضباط للتحقيق على خلفية واقعة تجاوز وقعت خارج أوقات عمله الرسمية، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية مع أحد المواطنين بمحافظة المنوفية بسبب خلاف على أولوية المرور.

إحالة ضابط للتحقيق بعد مشادة مع مواطن

وأوضحت التحريات أن المشادة تطورت بين الطرفين بشكل لفظي أثناء تواجدهما بأحد الطرق بدائرة المحافظة، ما استدعى تدخل الأجهزة المختصة لاحتواء الموقف وفحص ملابساته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على كافة تفاصيلها وتحديد المسؤوليات، في إطار الالتزام بالقواعد والانضباط المهني.

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