أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توفير السلع الغذائية والخبز المدعم داخل المعرض الدائم للسلع بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ استمرار عمل المعرض حتى ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح محافظ الدقهلية، وجود منفذ دائم لبيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم على مدار اليوم وفقا للحصة المقررة لكل بطاقة تموينية وهي 40 رغيف، مشددا على منع صرف أكثر من حصة لنفس الشخص، مشيرا إلى أن منفذ بيع الخبز بالمعرض الدائم يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة، ويحد من التكدسات والزحام، خاصة خلال فترات الذروة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف الأساسي من المعرض هو توفير سلع ومنتجات متنوعة تلزم الحياة اليومية للأسرة بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين خاصة من السلع الغذائية في مكان واحد للتخفيف عنهم في الحصول على متطلباتهم.

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لنظافة السلع المعروضة وجودتها، خاصة اللحوم التي تباع بأسعار مخفضة والخضروات والفاكهة، مؤكدا على الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المعروضات والالتزام بالأسعار المعلنة، مشيرا إلى توافر أنواع مختلفة من البيض الأبيض والأحمر والزيوت والسكر ومختلف السلع الغذائية.

وشدد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لعمل المعرض بالتنسيق بين حي شرق المنصورة ومديرية التموين، ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيط المعرض، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حوله والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين.