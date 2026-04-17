إعلان

خروج 19 عاملاً من مستشفى سمالوط عقب تعافيهم من اشتباه تسمم.. مصدر يكشف سبب الإصابة

كتب : جمال محمد

02:17 م 17/04/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالمنيا، خروج جميع مصابي التسمم بمركز سمالوط، والبالغ عددهم 19 عاملاً، عقب استقبالهم مساء أمس الخميس، وهم يعانون من قيء وآلام بالبطن.

ورجح المصدر إصابة العمال بتسمم عقب تناولهم ماء غير نظيف خلال تواجدهم داخل إحدى المزارع بالظهير الصحراوي الغربي، وتم تقديم العلاج اللازم لهم و تماثلهم للشفاء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوصول عدداً من العمال إلى مستشفى سمالوط، يعانون من اشتباه تسمم .

بالانتقال تبين إصابة 19 عاملا بالتسمم أثناء تواجدهم في مزرعة للعنب، وضمت أسماء المصابين كل من: محمد علي، 16 سنة، محمد ربيع، 23 سنة، هشام مصطفى، 25 سنة، علي نعوم، 29 سنة، يوسف زين، 19 سنة، أحمد سعيد، 13 سنة، حسين تامر، 29 سنة، حسين عطا الله، 21 سنة، سعيد أحمد، 16 سنة، وطه سعيد، 25 سنة، محمود حمادة، 47 سنة، إسماعيل سيد، 25 سنة، حسين حمادة، 27 سنة، محمود محمد، 27 سنة، مختار تامر، 35 سنة، مصطفى علي، 20 سنة، محمد علي، 25 سنة، أحمد سيد، 49 سنة، أحمد طاهر، 24 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم عمال مستشفى سمالوط أمن المنيا محافظة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

