إعلان

وادي طلاح يعود للحياة.. جنة سانت كاترين تستعيد سحرها بعد الأمطار

كتب : رضا السيد

11:48 ص 16/04/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الوادي بسانت كاترين _3
  • عرض 15 صورة
    الوادي _2
  • عرض 15 صورة
    تدفق المياه بين الصخور _5
  • عرض 15 صورة
    تدفق المياه بالوادي _4
  • عرض 15 صورة
    جمال الوادي _6
  • عرض 15 صورة
    طبيعة الوادي _7
  • عرض 15 صورة
    طبيعة الوادي بسانت كاترين _8
  • عرض 15 صورة
    طبيعة خلابة _9
  • عرض 15 صورة
    طبيعة وادي طلاح _10
  • عرض 15 صورة
    مدخل الوادي _11
  • عرض 15 صورة
    وادي طلاح _13
  • عرض 15 صورة
    وادي طلاح التابع لسانت كاترين _14
  • عرض 15 صورة
    وادي طلاح بسانت كاترين _15
  • عرض 15 صورة
    مياه الأمطار _12

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد وادي طلاح واحدًا من أبرز الوديان الطبيعية الساحرة داخل نطاق سانت كاترين، حيث يجمع بين جمال الطبيعة وتنوعها البيئي الفريد. ويتميز الوادي بانتشار النباتات العطرية والطبية مثل الزعتر والمرمرية والحبق، إلى جانب وفرة أشجار الزيتون واللوز والخروب، ما يمنحه طابعًا بيئيًا مميزًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

موقع استثنائي بين القمم الجبلية

يقع الوادي في قلب سلاسل جبلية شاهقة يصل ارتفاعها إلى نحو 2285 مترًا فوق سطح البحر، بالقرب من دير سانت كاترين وجبل موسى، وهو ما يضفي عليه قيمة سياحية كبيرة. كما تنتشر داخله برك وقنوات مياه طبيعية تتجمع بفعل الأمطار، لتوفر بيئة مثالية للتخييم ورحلات السفاري.

عودة الحياة بعد سنوات من الجفاف

شهدت المنطقة تحولًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعادت الأمطار والسيول الحياة إلى الوادي عقب فترة جفاف استمرت لأكثر من عامين. وامتلأت البرك والقنوات بالمياه، التي ما زالت تتدفق من قمم الجبال المحيطة، لترسم مشاهد طبيعية خلابة وتعيد إحياء الغطاء النباتي داخل الوادي.

وجهة مثالية لعشاق الهايكنج

مع انتعاش الحياة النباتية وعودة الأشجار المثمرة مثل النخيل والزيتون واللوز والخروب، إلى جانب تنوع الحياة البرية من طيور وحيوانات، أصبح الوادي مسارًا مهمًا لعشاق الهايكنج والمغامرات الجبلية، حيث توفر ممراته تجربة فريدة وسط الطبيعة البكر.

تجربة بدوية أصيلة

يفضل العديد من السائحين قضاء عدة أيام داخل الوادي، للاستمتاع بتجربة التعايش مع الحياة البدوية البسيطة، واكتشاف التكوينات الصخرية النادرة، والتجول سيرًا على الأقدام بين الممرات الجبلية، فضلًا عن تذوق ثمار الأشجار العتيقة، ما يمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين المغامرة والهدوء.

أهمية سياحية متنامية

يمثل وادي طلاح أحد أبرز مقاصد السياحة البيئية في جنوب سيناء، لما يتمتع به من مزيج فريد بين الواحات الخضراء وعيون المياه العذبة والتشكيلات الصخرية المميزة، وهو ما يجذب آلاف السائحين الباحثين عن الاسترخاء والتأمل بعيدًا عن صخب الحياة الحضرية.

نصائح مهمة للتخييم الآمن

ينصح خبراء الرحلات بضرورة اختيار أحذية مناسبة للهايكنج، تكون عالية الجودة ومقاومة للمياه، وتوفر دعمًا جيدًا للكاحل، مع نعل قوي غير قابل للانزلاق، لضمان السير الآمن على التضاريس الجبلية الوعرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وادي طلاح سانت كاترين السياحة البيئية الهايكنج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

"الصحة" تغلق عيادات "سكاي" بمدينة نصر.. يُديرها منتحل صفة طبيب
أخبار

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب
نصائح طبية

احذرها.. 4 عادات يومية قد تسبب توقف القلب المفاجئ
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا