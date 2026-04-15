بعد توقف سنوات.. افتتاح المرحلة الأولى من ستاد المنيا في أغسطس

غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا في أسوان ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية

سلم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، تعويضات مالية لأسر ضحايا حادث السادات من أهالي قرية طنوب التابعة لمركز تلا، خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام، في إطار دعم الدولة للأسر المتضررة وتخفيف الأعباء عنهم.

لقاء إنساني

قدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومؤكدًا استمرار تقديم الدعم والمساندة لهم خلال هذه المرحلة.

دعم مستمر

أكد المحافظ استمرار التنسيق مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لتسريع إجراءات صرف التعويضات، وتلبية احتياجات الأسر المتضررة في هذا الظرف الإنساني.

رسائل طمأنة

أشار الحضور من قيادات الأوقاف إلى أهمية الصبر والرضا بقضاء الله، مؤكدين دور الدولة في مساندة الأسر، فيما ثمن أهالي الضحايا جهود محافظ المنوفية وتواجده منذ اللحظات الأولى للحادث، وحرصه على تقديم الدعم والرعاية لهم.