نجح فريق طبي بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، بعد استخراج جسم معدني (سوستة) ظل مستقراً داخل معدتها لمدة أسبوع كامل، وذلك باستخدام المنظار دون الحاجة إلى تدخل جراحي، في واقعة طبية نادرة.

وكشف شومان ربيع شومان، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى، تفاصيل الحالة، موضحًا أن الطفلة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، نتيجة ابتلاعها الجسم المعدني قبل عدة أيام.

بداية الواقعة ومحاولات العلاج

وأوضح لمصرواي، أن الطفلة حضرت في البداية لإجراء فحوصات طبية، حيث تبين من خلال الكشف أنها ابتلعت “سوستة” منذ نحو أسبوع، وتم في البداية التعامل مع الحالة بشكل تحفظي، مع توجيه الأسرة بمتابعة الحالة وإجراء الأشعات اللازمة، على أمل خروج الجسم الغريب بشكل طبيعي عبر الجهاز الهضمي.

لكن استمرار الألم دفع الفريق الطبي لإعادة تقييم الحالة، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة التصاق الجسم المعدني بالجزء العلوي من المعدة، ما شكّل خطرًا حقيقيًا على صحة الطفلة، خاصة مع احتمالية حدوث تقرحات أو ثقب في جدار المعدة.

قرار التدخل المنظاري

وبعد استشارة فريق التخدير وإجراء التقييمات الطبية اللازمة، تقرر التدخل باستخدام المنظار لاستخراج الجسم المعدني، نظرًا لخطورة بقائه داخل المعدة.

وخلال الإجراء، اكتشف الفريق الطبي أن الجزء الحاد من “السوستة” كان ملتصقًا بشكل كامل بجدار المعدة، ما زاد من صعوبة العملية، إلا أن الفريق نجح في التعامل مع الحالة بدقة عالية، وتمكن من فصل الجسم المعدني واستخراجه بالكامل دون أي تدخل جراحي.

نجاح العملية وخروج الطفلة بحالة مستقرة

من جانبه، أكد علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، أن العملية أُجريت بنجاح تام داخل وحدة المناظير، بمشاركة فريق طبي متخصص ضم شومان ربيع شومان، ومحمد عطوان، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، وأحمد صلاح، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض.

وأشار إلى أن الطفلة خرجت من المستشفى بحالة مستقرة تمامًا، دون تسجيل أي مضاعفات، وسط حالة من الارتياح بين أفراد أسرتها.

تحذير للأسر

وشدد الأطباء على ضرورة توخي الحذر، خاصة مع الأطفال، لمنع ابتلاع الأجسام الغريبة، لما قد تسببه من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.

