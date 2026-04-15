تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان جهودها الميدانية المكثفة لمراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

حملة موسعة بمدينة دراو

وفي هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدي، حملة موسعة من خلال لجنة مشتركة، استهدفت المرور على مختلف الأنشطة التجارية للتحقق من قانونية التراخيص ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة.

غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا وغير مرخص، تنوعت بين مطاعم ومقاهي، كما شملت الإجراءات غلق عدد من المنشآت التي تُدار بواسطة جنسيات غير مصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للقانون.

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من إدارات الإشغالات وتراخيص المحال العامة ومسؤولي السيطرة، إلى جانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، بما يعكس تكامل الجهود التنفيذية لتحقيق الانضباط المطلوب.

خطة مستمرة لفرض الانضباط

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة أسوان، تستهدف القضاء على المخالفات والتعديات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والممتلكات العامة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.