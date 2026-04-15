إعلان

غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا في أسوان ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق

كتب : إيهاب عمران

04:46 م 15/04/2026 تعديل في 04:46 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشميع كافيه مخالف
  • عرض 5 صورة
    غلق وتشميع محل مخالف
  • عرض 5 صورة
    تشميع احد المحلات المخالفة بدراو
  • عرض 5 صورة
    تشميع محل مخالف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان جهودها الميدانية المكثفة لمراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

حملة موسعة بمدينة دراو

وفي هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدي، حملة موسعة من خلال لجنة مشتركة، استهدفت المرور على مختلف الأنشطة التجارية للتحقق من قانونية التراخيص ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة.

غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا وغير مرخص، تنوعت بين مطاعم ومقاهي، كما شملت الإجراءات غلق عدد من المنشآت التي تُدار بواسطة جنسيات غير مصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للقانون.

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من إدارات الإشغالات وتراخيص المحال العامة ومسؤولي السيطرة، إلى جانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، بما يعكس تكامل الجهود التنفيذية لتحقيق الانضباط المطلوب.

خطة مستمرة لفرض الانضباط

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة أسوان، تستهدف القضاء على المخالفات والتعديات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والممتلكات العامة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان دراو غلق محال حملات رقابية

أحدث الموضوعات

زووم

اليوم.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد
اقتصاد

تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
شئون عربية و دولية

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
مدارس

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
أخبار مصر

الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

