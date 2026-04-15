أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، صدور أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، والتي شملت منح الاعتماد الكامل أو المبدئي، أوتجديد الاعتماد لـ(23) منشأة صحية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك وفقًا لمعايير "جهار" المعتمدة دوليا من ISQua، بما يعكس التزاما متزايدا من مقدمي الخدمة الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وبحسب بيان، شملت قرارات اللجنة منح الاعتماد الكامل لـ"مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور" بمحافظة القليوبية، بعد استيفائها كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، في خطوة تعكس تبني منشآت القطاع الجامعي لمنهجية الجودة كمسار مستدام يرتكز على التطوير المستمر وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمرضى.

كما أشار تقرير لجنة الاعتماد إلى حصول "مركز أورام كفر الشيخ"على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير "جهار"، بما يعكس حرص المنشأة على تقديم رعاية صحية متكاملة تضع المريض في قلب منظومة الخدمة، وتضمن له الحصول على خدمات علاجية آمنة وفعالة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وفي إطار ترسيخ ثقافة الجودة المؤسسية، تضمنت القرارات تجديد الاعتماد الكامل والمبدئي لعدد من المنشآت الصحية، شملت:

- مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم- المنوفية (تجديد اعتماد مبدئي)

- وحدة طب أسرة كفر عشما بالمنوفية (تجديد اعتماد مبدئي)

- معمل طيبة للتحاليل الطبية – الفرع الرئيسي بالدقي، الجيزة (تجديد اعتماد كامل)

وفي ضوء جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وافقت اللجنة على منح الاعتماد المبدئي لعدد (11) مركز ووحدة طب أسرة بعدد من المحافظات، وهي:

- مركز طب أسرة حدائق العاصمة بالقاهرة

- وحدة طب أسرة سرسموس بالمنوفية

- وحدة طب أسرة تيدا بكفر الشيخ

- وحدة طب أسرة الكراكات بكفر الشيخ

- وحدة طب أسرة الرصيف بكقر الشيخ

- وحدة طب أسرة أبو جلال بالدقهلية

- وحدة طب أسرة ميت زنقر بالدقهلية

- مركز طب أسرة كوم النور بالدقهلية

- وحدة طب أسرة أبو بكر الصديق بالجيزة

- وحدة طب أسرة مسجد موسى بالجيزة

- وحدة طب أسرة السناقرة بالإسكندرية

وفي سياق متصل، واصل القطاع الخاص تقدمه في تطبيق معايير الجودة، حيث حصلت "مستشفى الغندور بمحافظة الشرقية "على الاعتماد المبدئي، كما تم منح الاعتماد الكامل لـ"مركز الخير والبركة للأشعة" بمحافظة الإسماعيلية.

كما كشفت قرارات اللجنة عن منح شهادة الاعتماد لخمس صيدليات، في خطوة تدعم تكامل منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتعزز جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطن، وهي:

- صيدلية د.مينا أنيس بالإسماعيلية

- صيدلية الدهشان بالإسماعيلية

- صيدلية د.نورا فايز بالإسماعيلية

- صيدلية د.حشمت عادل صادق بالإسماعيلية

- صيدلية د.أية فتحي شعراوي الجديدة بالسويس

وأشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإقبال غير المسبوق والوعي المتزايد لدى الصيدليات للحصول على اعتماد "جهار"، بما يعكس رغبة حقيقية في الارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطن، مؤكدًا الدور المهم لمعايير الجودة في إحكام الرقابة، وضبط منظومة إدارة الدواء داخل القطاع الصحي، وصولًا إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الدوائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في الاعتماد يسهم في تحويل جودة الرعاية الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، سواء في معدلات الأمان، أو كفاءة الخدمة، أو رضا المرضى، بما يدعم اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة ويعزز استدامة تطوير المنظومة الصحية.