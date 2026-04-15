روج الفنان أحمد العوضي لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر العوضي صورة له عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "شمشون بيمسي على إخواته، طلق نار في السينمات قريبًا إن شاء الله".

فريق عمل فيلم "شمشون ودليلة"

يذكر أن فيلم "شمشون ودليلة" من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، ومن تأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

مشاركة أحمد العوضي في دراما رمضان 2026

وكان أحمد العوضي شارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"، الذي حقق نجاحًا كليرا وقت عرضه

وشارك في البطولة عدد من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، رحمة محسن، طارق الدسوقي، ضياء عبدالخالق.

