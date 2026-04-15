قررت جهات التحقيق المختصة، حبس البلوجر المعروفة باسم "بيج ياسمين" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب القبض عليها مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الهرم، على خلفية اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي وخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلفت النيابة العامة بفحص المحتوى المنشور على حسابات المتهمة، لبيان مدى مخالفته للقانون، كما أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المضبوطة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطها، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتهام البلوجر "بيج ياسمين" بنشر محتوى خادش

وجاءت التحركات الأمنية عقب تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى، اتهمها فيه ببث مقاطع فيديو اعتبرها مخالفة للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية داخل المجتمع.

وأشار البلاغ إلى أن المتهمة اعتادت نشر محتوى يتضمن سلوكيات وأداءات وُصفت بأنها تتعارض مع القيم المجتمعية، والترويج لما اعتبره "ظواهر غير سوية"، من خلال الظهور بأسلوب استعراضي يتضمن تشبهًا بالرجال، بما قد يؤثر على فئات من الشباب والمراهقين.

وأضاف مقدم البلاغ أن تلك التصرفات تمثل مخالفة للأعراف والتقاليد، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.

