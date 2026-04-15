إعلان

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية

كتب : محمد محروس

05:01 م 15/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط 53 عبوة عصير
  • عرض 4 صورة
    ضبط عصير منتهي الصلاحية
  • عرض 4 صورة
    ضبط عبوات عصير فاسدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت هيئة سلامة الغذاء، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمحافظة الأقصر، من ضبط كمية كبيرة من العصائر المخصصة للأطفال، بلغت نحو 52 ألفًا و970 عبوة، داخل أحد أماكن التصنيع.

وكشفت أعمال الفحص والتحليل أن المواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج هذه العصائر منتهية الصلاحية، ما يجعل المنتجات المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

وجاءت عملية الضبط خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للمنتجات الغذائية الفاسدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة سلامة الغذاء مباحث التموين الأقصر عصائر أطفال منتجات منتهية الصلاحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

