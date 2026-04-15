تمكنت هيئة سلامة الغذاء، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمحافظة الأقصر، من ضبط كمية كبيرة من العصائر المخصصة للأطفال، بلغت نحو 52 ألفًا و970 عبوة، داخل أحد أماكن التصنيع.

وكشفت أعمال الفحص والتحليل أن المواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج هذه العصائر منتهية الصلاحية، ما يجعل المنتجات المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

وجاءت عملية الضبط خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للمنتجات الغذائية الفاسدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال التحقيقات.