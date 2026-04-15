يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، لبحث إمكانية إعلان وقف إطلاق نار مع لبنان، وذلك غداة انطلاق أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ 40 عاما، والتي استضافتها واشنطن برعاية إدارة الرئيس دونالد ترامب.

تراجع الغارات وتجميد استهداف بيروت

أفادت مصادر إسرائيلية، بأن تل أبيب قلصت وتيرة ونطاق ضرباتها العسكرية في لبنان استجابة لضغوط أمريكية، حيث امتنعت عن مهاجمة العاصمة "بيروت" خلال الأيام الأخيرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، باتت الهجمات العسكرية تتطلب موافقة مباشرة من المستوى السياسي، رغم استمرار الغارات التي تستهدف ما يصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

بوادر "بادرة حسن نية" تجاه بيروت

أشارت المصادر إلى أن الاجتماع المقرر سيتناول مقترحا بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار كـ "بادرة حسن نية" لدعم مسار المفاوضات الجارية مع الدولة اللبنانية.

ومع ذلك، لا يزال الميدان يشهد تبادلا للقصف بين إسرائيل وحزب الله، وسط إصرار رسمي من تل أبيب على فصل مسارات التفاوض.

نفي التفاوض مع حزب الله

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد ميرسر، في إيجاز صحفي اليوم، أنه لا توجد أي نقاشات تتعلق بوقف إطلاق النار مع حزب الله، مشددا على أن المباحثات الحالية تقتصر على المسار الدبلوماسي مع الدولة اللبنانية، في وقت تواصل فيه واشنطن ممارسة ضغوط مكثفة لخفض التصعيد الميداني.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.