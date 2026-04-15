تسليم أرض وحدة مرور أرمنت الجديدة بالأقصر تمهيدًا لبدء التنفيذ

كتب : محمد محروس

03:12 م 15/04/2026

محافظة الأقصر

شهد مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء «وحدة مرور أرمنت الجديدة» إلى وزارة الداخلية المصرية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الشرطية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2026، والذي نص على تخصيص مساحة تقدر بنحو 5.5 فدان بمنطقة حاجر الرزيقات قبلي، لإقامة وحدة مرور متكاملة، تسهم في إنهاء معاناة الأهالي الذين يضطرون إلى الانتقال لمدينة الأقصر لإنهاء إجراءات التراخيص.


لجنة رسمية لتسليم الأرض


وترأس لجنة التسليم عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية، من بينهم ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، وأحمد صبحي، مأمور مركز شرطة أرمنت، وعبد الله سلطان، رئيس قسم الإنشاءات بمديرية الأمن، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارة المحلية وأملاك الدولة والهندسة.


نقلة نوعية في الخدمات


وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية الخدمية داخل المركز، موضحًا أن الوحدة الجديدة ستوفر خدمات مرورية متطورة ومميكنة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.


وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل أي معوقات إدارية أو فنية لضمان سرعة بدء التنفيذ، وفق جدول زمني محدد، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنشآت الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


تخفيف الضغط على مدينة الأقصر


ومن المنتظر أن تسهم وحدة المرور الجديدة في تقليل الضغط على إدارات المرور بمدينة الأقصر، خاصة مع الكثافة السكانية بمركز أرمنت والمناطق المجاورة، وهو ما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من التكدس.

