انتشال جثمان شاب غرق بترعة في برج العرب بالإسكندرية إثر انقلاب جرار زراعي

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:30 م 15/04/2026

قوات الإنقاذ النهري ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا إثر سقوط جرار زراعي كان يقوده داخل إحدى الترع بمنطقة برج العرب غربي المحافظة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل انقلاب الجرار الزراعي

بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب جرار زراعي أثناء سيره بجانب إحدى الترع بقرية "التكامل" التابعة لدائرة قسم شرطة برج العرب، مما أسفر عن سقوط قائده في المياه.

إجراءات الإنقاذ

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ فوريًّا، حيث تم فرض كردون أمني وبدء عمليات البحث والتمشيط.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يدعى (م.ك.أ.ال - 17 عامًا)، وفارق الحياة غرقًا لعدم إجادته السباحة فور سقوط الجرار.

نجحت قوات الإنقاذ في استخراج الجثمان، وتَحَرَّرَ محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها وقررت نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

