ليلة مرعبة في حوش عيسى.. زوج يهاجم منزل أهل زوجته والشرطة تتدخل

كتب : عاطف مراد

05:16 م 15/04/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الي ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمحاولة اقتحام منزل والدها والتعدي عليها وعلى والدتها بالسب بمحافظة البحيرة.

بلاغ رسمي يكشف محاولة اقتحام منزل بسبب خلافات أسرية

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة حوش عيسى من سيدة مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من زوجها لقيامه بمحاولة اقتحام منزل والدها.

خلافات زوجية تتطور لمحاولة اقتحام منزل وإتلاف كاميرات المراقبة

وأوضحت الشاكية أن الزوج أقدم على إتلاف كاميرات المراقبة المثبتة خارج المنزل، وحاول كسر الباب الحديدي، إلى جانب تعديه عليها وعلى والدتها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهما، وذلك على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما.

الأمن يضبط الزوج ويكشف تفاصيل الواقعة كاملة

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت، مبررًا ذلك بوجود خلافات أسرية بينهما.

اقتحام منزل النيابة العامة وزارة الداخلية خلافات زوجية

