غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا في أسوان ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة علي الشرابي، رئيس المدينة، حملة مكثفة لرفع وإزالة التشوهات البصرية والحواجز الخرسانية العشوائية بشارع التلفزيون والشوارع المتفرعة منه، في إطار جهود تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف حاتم جابر، سكرتير مجلس المدينة، حيث تم تكليف أحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، بتنفيذ حملة موسعة استهدفت إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة السير، سواء للمشاة أو السيارات.

إزالة الحواجز والمعوقات

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع الحواجز الثابتة والمتحركة، خاصة أمام المحال التجارية، والتي تسببت في إعاقة الحركة المرورية والتعدي على حرم الطريق العام، بما يؤثر سلبًا على الاستخدام الآمن للطريق.

إجراءات قانونية حاسمة

وأكد رئيس مدينة الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم السماح بعودة هذه التعديات مرة أخرى، في ظل الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

تحسين المظهر الحضاري

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية داخل المدينة، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وخلق بيئة حضارية تليق بمدينة الأقصر