حملة لإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية بشوارع الأقصر

كتب : محمد محروس

03:42 م 15/04/2026 تعديل في 03:42 م
    حملة لإزالة الحواجز الخرسانية من شوارع الأقصر
    حملة لإزالة الحواجز الخرسانية من شوارع الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة علي الشرابي، رئيس المدينة، حملة مكثفة لرفع وإزالة التشوهات البصرية والحواجز الخرسانية العشوائية بشارع التلفزيون والشوارع المتفرعة منه، في إطار جهود تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف حاتم جابر، سكرتير مجلس المدينة، حيث تم تكليف أحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، بتنفيذ حملة موسعة استهدفت إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة السير، سواء للمشاة أو السيارات.

إزالة الحواجز والمعوقات

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع الحواجز الثابتة والمتحركة، خاصة أمام المحال التجارية، والتي تسببت في إعاقة الحركة المرورية والتعدي على حرم الطريق العام، بما يؤثر سلبًا على الاستخدام الآمن للطريق.

إجراءات قانونية حاسمة

وأكد رئيس مدينة الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم السماح بعودة هذه التعديات مرة أخرى، في ظل الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

تحسين المظهر الحضاري

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية داخل المدينة، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وخلق بيئة حضارية تليق بمدينة الأقصر

محافظة الأقصر إزالة التعديات الحواجز الخرسانية شارع التلفزيون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
أخبار المحافظات

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
بحضور صلاح. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره
رياضة عربية وعالمية

بحضور صلاح. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره

اليوم.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد
زووم

اليوم.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد
رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
مدارس

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال

