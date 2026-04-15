عمره 80 عامًا.. مسن يحصد بطولة عالمية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

12:12 م 15/04/2026 تعديل في 12:20 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البطولة الدولية للسباحة بالزعانف_2
    المتسابق اليوناني _4
    الفائز في البطولة _3
    المسابقات_5
    بطولة السباحة _6
    البطولة الدولية للسباحة بالزعانف_2

في مشهد ملهم يجسد قوة الإرادة، خطف اللاعب “باديل”، صاحب الـ80 عامًا، الأنظار خلال مشاركته في بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف 2026، التي استضافتها المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بعدما نجح في حصد الميدالية الذهبية، مؤكدًا أن الشغف بالرياضة لا تحده سنوات العمر.

وتعد السباحة بالزعانف واحدة من الرياضات المائية التي تحظى باهتمام واسع عالميًا، إذ تتيح المشاركة لمختلف الفئات العمرية، وتعتمد على عدة تقنيات متنوعة تشمل الزعانف المزدوجة، والسنوركل، والمونو، إلى جانب استخدام أجهزة السكوبا، سواء في المياه المفتوحة أو داخل حمامات السباحة.

قصة إصرار تتحدى العمر

“باديل”، الذي يحمل الجنسية اليونانية الفرنسية، وعضو لجنة الاتحاد الدولي للسباحة والغوص، يمارس السباحة منذ أكثر من 47 عامًا، ويؤكد أن هذه الرياضة تمثل بالنسبة له أسلوب حياة وليس مجرد نشاط بدني.

وأوضح أنه كان واثقًا من قدرته على تحقيق الفوز، بعد فترة من التدريبات المكثفة التي ركز خلالها على تحسين أدائه، مشيرًا إلى أن التقدم في العمر لم يكن يومًا عائقًا أمام طموحه، بل إن الإرادة والعزيمة كانتا الدافع الأساسي لتحقيق هذا الإنجاز.

الإصرار طريق النجاح

وكشف اللاعب المخضرم عن مشاركته في نسخة العام الماضي من البطولة، دون أن يحقق مركزًا متقدمًا، لكنه لم يستسلم، بل عاد هذا العام بعزيمة أكبر، ليحقق هدفه ويحصد الذهب، في تأكيد واضح على أن الفشل ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة للنجاح.

إشادة بشرم الشيخ

وأعرب “باديل” عن سعادته بإقامة البطولة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه زار مصر سابقًا، لكنه لم تتح له فرصة زيارة المدينة من قبل، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وأوضح أنه زار شرم الشيخ منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت آنذاك محدودة الإمكانات، بينما تحولت اليوم إلى مدينة سياحية متكاملة تضم منتجعات عالمية ومقومات طبيعية فريدة، إلى جانب أجواء مميزة تجذب الزوار من مختلف دول العالم.

مشاركة دولية واسعة

وشهدت بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف هذا العام مشاركة 133 لاعبًا يمثلون 38 ناديًا، من بينهم 85 لاعبًا أجنبيًا من 30 ناديًا دوليًا، إلى جانب 48 لاعبًا مصريًا من 8 أندية.

وتنوعت الأندية المصرية المشاركة بين نادي الصيد، وهليوبوليس، وإنبي، والغابة، وسموحة، ومركز شباب سمنود، ونادي الإعلاميين الرياضي، والنادي الأوليمبي، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 19 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها مصر، وإيطاليا، وإسبانيا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، واليونان، والأرجنتين، والهند، والأردن.

