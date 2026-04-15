تشميع 41 محلًا مخالفًا لمواعيد الإغلاق ضمن حملات ضبط الشارع في أسيوط

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات رقابية يومية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوقهم، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة تمثل أحد أهم أدوات ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

مخالفات في قطاع المواد البترولية

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، أسفرت عن تحرير 231 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تنفيذ حملات موسعة شملت المرور على 10 محطات وقود، حيث تم تحرير 19 مخالفة، وضبط كميات كبيرة من الوقود تضمنت 12471 لتر سولار، و2435 لتر بنزين 80، و4120 لتر بنزين 92، بالإضافة إلى مصادرة 8056 لتر سولار قبل طرحها في السوق السوداء.

كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، شملت تشميع 17 مسدس تموين بسبب التلاعب في معدلات الضخ، إلى جانب رصد مخالفات إدارية تتعلق بعدم انتظام السجلات وعدم إعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

مخالفات مستودعات البوتاجاز والمخابز

وامتدت الحملات لتشمل مستودعات البوتاجاز، حيث تم المرور على 16 مستودعًا، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والغلق دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تسجيل النصيب الأكبر من المخالفات، بإجمالي 152 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة وعدم الإعلان عن الأسعار والتعليمات، وعدم منح المواطنين بون صرف الخبز.

ضبط سلع مجهولة المصدر بالأسواق

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرًا، تضمنت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، من بينها 1.5 طن أرز و3 أطنان علف، إلى جانب مخالفات البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، والذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية.

وأكدت مديرية التموين استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف، لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بجودة مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية داخل المحافظة.