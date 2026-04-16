أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة.

وأتى ذلك تحسبًا لموجة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والمتوقع تأثر بعض المناطق بها اعتبارًا من الساعات المقبلة اليوم وحتى نهاية يوم غدٍ الجمعة، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحذيرات من انخفاض مستوى الرؤية

وأوضح المحافظ أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح، خاصة بالمناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستوجب توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة.

غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ التدخلات السريعة عند الضرورة.

توجيهات مشددة للمراكز والمدن

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والفرق المختصة، خاصة معدات التدخل السريع، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة لنشاط الرياح.

تنسيق بين الجهات الخدمية وتحذيرات للمواطنين

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، مع رفع درجة الاستعداد بإدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ.

كما ناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، والقيادة بحذر على الطرق، مع الالتزام بتعليمات المرور، والإبلاغ عن أي طوارئ عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام المعلنة