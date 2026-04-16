نفذ حي ثالث بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وقوة من قسم شرطة ثالث حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الولادة غير المرخصة بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لقرار مديرية الصحة، عقب تلقي عدد من شكاوى المواطنين، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم وجود ترخيص مزاولة النشاط من إدارة العلاج الحر، بما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

إخلاء المركز والتحفظ على الملفات الطبية

أسفرت الحملة عن إخلاء المركز من جميع الحالات الموجودة به، حيث قام ممثلو إدارة العلاج الحر بالتحفظ على التقارير الطبية الخاصة بالنساء والأطفال، بالإضافة إلى تقارير الحالات محل الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحويل الحالات إلى أماكن آمنة

تم التنسيق الفوري على نقل وتحويل الحالات إلى مستشفيات ومراكز طبية مرخصة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن، والحفاظ على صحة المرضى دون أي مخاطر.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتراخيص اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم