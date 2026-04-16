شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم أسيوط / المنيا، شمال محور منفلوط بمحافظة أسيوط، حادث تصادم عنيف بين سيارتي نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وسط حالة من الدمار الشديد الذي حوّل السيارتين إلى كتل حديدية محطمة.

مشهد الحادث وملابساته

وتُظهر المعاينات الأولية أن قوة التصادم كانت عنيفة للغاية، حيث انحرفت السيارتان عن مسارهما واصطدمتا بشكل مباشر، ما أدى إلى تهشم كامل في الهياكل الخارجية لهما، وتناثر الحطام في محيط موقع الحادث على الطريق.

تناثر الحمولة وتعطل الحركة المرورية

أسفر الحادث عن تناثر كميات كبيرة من القطن، الذي كانت تحمله إحدى السيارتين، على جانبي الطريق الصحراوي، الأمر الذي تسبب في إعاقة مؤقتة للحركة المرورية، قبل أن يتم التدخل ورفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال القوات

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ووجود حالات وفاة ومصابين في موقع البلاغ. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الموقف.

نقل المصابين إلى المستشفيات

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة ومستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المتوفين والمصابين

تبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: أحمد.م (22 عامًا)، ومحمود.ص (25 عامًا).

كما أصيب كل من: محمود.م (48 عامًا)، وشخص مجهول الهوية (22 عامًا)، وعلي.م (22 عامًا)، وعبده.م (15 عامًا)، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية داخل المستشفيات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.