إعلان

محافظ جنوب سيناء يختتم بطولة العالم للسباحة بالزعانف ويكرم الأبطال (صور)

كتب : رضا السيد

08:52 م 16/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    FB_IMG_1776360235912_1_11zon
  • عرض 7 صورة
    التكريم في المسابقة _2
  • عرض 7 صورة
    المحافظ يكرم الفائزين _3
  • عرض 7 صورة
    محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات الختام_7
  • عرض 7 صورة
    فعاليات التكريم _5
  • عرض 7 صورة
    فعاليات ختام البطولة _6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات ختام بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي أقيمت بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، والتي ينظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برعاية محافظة جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة.
وقام المحافظ بتسليم الميداليات للفائزين في مختلف المنافسات، معربًا عن تقديره للمستوى الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون، وحسن التنظيم للبطولة.

استقبال رسمي للمحافظ

وكان في استقبال المحافظ الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

إشادة بأهمية استضافة البطولات الدولية

وأكد محافظ جنوب سيناء أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة شرم الشيخ كوجهة رياضية وسياحية عالمية، قادرة على تنظيم كبرى البطولات.

مشاركة دولية واسعة في البطولة

وشهدت البطولة مشاركة 142 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 13 لاعبًا من مصر، إلى جانب مشاركين من دول عدة، من بينها إسبانيا، إيطاليا، اليابان، فرنسا، التشيك، ألمانيا، بولندا، هولندا، كولومبيا، المجر، ليبيا، سنغافورة، إستونيا، أستراليا، اليونان، الكويت، الأرجنتين، والهند.

دعم السياحة الرياضية

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف السياحة الرياضية واستقطاب الفعاليات الدولية، لما لها من دور في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

