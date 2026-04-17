شهدت منطقة السوق الفوقاني التابعة لدائرة بندر قنا واقعة اعتداء أثارت حالة من الجدل، بعدما تعرض طالب لإصابة بآلة حادة في ظروف وُصفت بالغامضة، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع حادث إصابة لطالب داخل نطاق السوق الفوقاني بدائرة القسم، دون وضوح الأسباب أو الدوافع حتى الآن.

إصابة ونقل للمستشفى

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة طالب يُدعى “ع”، يبلغ من العمر 18 عامًا، بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه باستخدام آلة حادة من نوع “كاتر”. وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للملاحظة الطبية.

تحريات لكشف غموض الحادث

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة الإجراءات القانونية. كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبه.