المنتج محمد السعدي يرقص مع ابنته بحفل زفافها على غناء محمد حماقي - صور

حضرت المطربة أنغام حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي المقام مساء اليوم الخميس، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

أنغام تغني أجمل أغانيها في زفاف ابنة السعدي



وأحيت أنغام حفل الزفاف على أغانيها التي يعشقها لها الجمهور، ليرقص عليها العروسين وسط تصفيق لهما من الحضور.

مش حبيبي بس .. انت صاحبي وقلبي

ونصي اللي كنت بدور عليه ❤️ pic.twitter.com/9XmbTbxgPc — Angham World (@AnghamWorld) April 16, 2026

أحمد مراد وكريم عبدالعزيز في زفاف ابنة السعدي

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا زفاف ابنة المنتج محمد السعدي كل من كريم عبدالعزيز وخالد النبوي والمؤلف أحمد مراد.

يذكر أن، المنتج محمد السعدي احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته "عهد" بحضور الداعية مصطفى حسني في أجواء عائلية، وشهدت مراسم عقد القران حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين،.

