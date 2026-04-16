أنغام تغني بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بحضور نجوم الفن

كتب : هاني صابر

11:26 م 16/04/2026 تعديل في 17/04/2026
    أنغام في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
    أنغام تغني للعروسين
    أنغام

حضرت المطربة أنغام حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي المقام مساء اليوم الخميس، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

أنغام تغني أجمل أغانيها في زفاف ابنة السعدي


وأحيت أنغام حفل الزفاف على أغانيها التي يعشقها لها الجمهور، ليرقص عليها العروسين وسط تصفيق لهما من الحضور.

أحمد مراد وكريم عبدالعزيز في زفاف ابنة السعدي

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا زفاف ابنة المنتج محمد السعدي كل من كريم عبدالعزيز وخالد النبوي والمؤلف أحمد مراد.

يذكر أن، المنتج محمد السعدي احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته "عهد" بحضور الداعية مصطفى حسني في أجواء عائلية، وشهدت مراسم عقد القران حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين،.

أنغام تحيي حفل زفاف ابنة محمد السعدي

اقرأ أيضا:

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها

كريم عبدالعزيز ابنة محمد السعدي أنغام

