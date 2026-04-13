وظهر عدد من الشباب وهم يحملون طيورًا جارحة وزواحف، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، خاصة الأطفال، لالتقاط الصور التذكارية معها مقابل مبالغ رمزية، في محاولة لتحويل هذه الهواية إلى مصدر دخل خلال موسم الأعياد.

ومن بين هؤلاء، الشاب كريم محمد، الذي تواجد ممسكًا بطائر “العقاب”، أحد أقوى الطيور الجارحة، حيث التف حوله عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية، مقابل عشرة جنيهات للصورة الواحدة، وسط حالة من الدهشة والإعجاب.

كما تواجد شاب آخر يُدعى أحمد عبدالله، حاملاً ثعبانًا صغيرًا غير سام، مؤكدًا أن الأمر بالنسبة له هواية يسعى من خلالها إلى إدخال البهجة على وجوه الأطفال والكبار، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ على التقاط الصور معه.

وأكد الشباب أن يوم شم النسيم يمثل فرصة سنوية ينتظرونها لتحقيق دخل إضافي، في ظل الأجواء الاحتفالية التي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وفي السياق ذاته، توافدت مئات الأسر على كورنيش النيل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حرصت العائلات على اصطحاب المأكولات التقليدية لأعياد الربيع، مثل الفسيخ والرنجة والفطير المشلتت، إلى جانب المشروبات المختلفة، لقضاء يوم مميز برفقة أفراد الأسرة.