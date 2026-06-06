تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ستظل بين الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو استمرار تأثير الكتل الهوائية الصحراوية التى ترفع قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

نقيب أطباء القاهرة: من المستحيل أن يجري طبيب القلب المزيف أي عمليات جراحية

أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن من المستحيل أن يكون الطبيب المزيف المضبوط قد أجرى أي عمليات جراحية لمرضى، لأن جراحة القلب والصدر ليست سهلة وأي شخص دخيل سينكشف بسهولة.

محامي صبري نخنوخ: الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة بلا إصابات أو أسلحة

أكد المستشار أسامة أبو المجد، محامي صبري نخنوخ، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مطالبًا بالتركيز على الاتهامات المحددة من النيابة.

لم أرَ صبري نخنوخ في حياتي.. هشام الإمام: تشابه أسماء جعلني ضحية في القضية

أكد رجل الأعمال هشام الإمام، صاحب مطعم صبحي كابر ومعرض الإمام للسيارات، أنه ليس له أي علاقة بقضية صبري نخنوخ.

أديب: التحول للدعم النقدي قد يسبب تضخمًا في الأشهر الأولى ثم تستقر الأسواق

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قد يصاحبه ضغوط وتضخم في الأشهر القليلة الأولى، قبل أن تستقر الأسواق وتنخفض الأسعار.