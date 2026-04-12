قافلة طبية لجامعة الإسكندرية تفحص 1021 مريضًا في كينج مريوط -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:48 م 12/04/2026
    الكشف على أح المواطنين خلال القافلة_1
    الكشف على أكثر من ألف مواطن خلال فاعليات القافلة (3)_4
    فاعليات توعوية وثقفافية خلال القافلة_6
    الكشف على أكثر من ألف مواطن خلال فاعليات القافلة (1)_2
    الكشف على أكثر من ألف مواطن خلال فاعليات القافلة (2)_3
    فاعليات توعية وتفاعلية للأطفال_7

أطلقت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي منطقة كينج مريوط، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على دعم المنظومة الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس الجامعة.

أقيمت القافلة تحت إشراف الدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض ومعهد البحوث الطبية، إلى جانب وحدة مناهضة العنف، وبالتعاون مع مؤسسة «التطوع حياة» وأسرة «طبيب من أجلك».

مشاركة 65 طالبًا و27 طبيبًا في 7 تخصصات

وأوضح الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن القافلة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعظيم دورها المجتمعي وتقديم خدمات طبية متكاملة تخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن القافلة شهدت مشاركة 65 طالبًا من مختلف الكليات الطبية، إلى جانب 17 طبيبًا متخصصًا في 7 تخصصات، وعدد من أعضاء هيئة التمريض، فضلًا عن 10 أطباء امتياز.

فحص 1021 حالة وتحويل 156 للمستشفيات

وأوضح الدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب، أن القافلة فحصت 1021 حالة في تخصصات الأطفال والباطنة والجلدية والعظام والعيون والنساء والأسنان، كما جرى صرف الأدوية بالمجان وتحويل 156 حالة للمستشفيات الجامعية لاستكمال التدخلات الجراحية والمتقدمة.

وشملت الفعالية ندوات تثقيفية للأهالي لرفع الوعي الصحي، وأكد الدكتور علاء الدين عبد الله، مقرر القوافل، أن أطباء الامتياز يتابعون الحالات المحولة لضمان استمرار تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

جامعة الإسكندرية قافلة طبية كينج مريوط كلية الطب علاج بالمجان المستشفيات الجامعية

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
تحرك عاجل من "قومي الطفولة" بعد واقعة إنهاء سيدة الإسكندرية لحياتها
أسامة قابيل بعد مأساة بسنت: نحن مقصرون في احتواء من حولنا
عبد الحفيظ ووفد الأهلي يغادرون اتحاد الكرة وفشل الجلسة
العقارب السامة تلدغ مواطنَين في الوادي الجديد
موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية