إعلان

حلوى وورود.. مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد -صور

كتب : طارق الرفاعي

11:28 ص 12/04/2026 تعديل في 11:28 ص
    مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة
    مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل نيافة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، صباح اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

حضور رسمي وشعبي واسع

وتوافدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد بمختلف طوائفهم، يتقدمهم اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.

أجواء من المحبة والتآخي


وسادت أجواء من المحبة والتآخي داخل قاعة الاستقبال، حيث حرص الحضور على تقديم التهنئة، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة.

ورود وحلوى احتفالًا بالمناسبة


وقدم المهنئون باقات الورود لمطران بورسعيد، الذي استقبلهم بالحلوى، تعبيرًا عن الفرحة بعيد القيامة المجيد وتبادل مشاعر الود بين الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع