مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة

استقبل نيافة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، صباح اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

حضور رسمي وشعبي واسع

وتوافدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد بمختلف طوائفهم، يتقدمهم اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.

أجواء من المحبة والتآخي



وسادت أجواء من المحبة والتآخي داخل قاعة الاستقبال، حيث حرص الحضور على تقديم التهنئة، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة.

ورود وحلوى احتفالًا بالمناسبة



وقدم المهنئون باقات الورود لمطران بورسعيد، الذي استقبلهم بالحلوى، تعبيرًا عن الفرحة بعيد القيامة المجيد وتبادل مشاعر الود بين الجميع.