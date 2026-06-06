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مصر تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من كافة الأراضي اللبنانية

كتب : وكالات

06:40 م 06/06/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

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أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري، معتبرًة إياه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً لسيادة لبنان الشقيق، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.

تحذير من فوضى بالمنطقة

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرة من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

دعوة لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع

كما شددت القاهرة على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًة رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، وتجدد دعمها الكامل لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وفي ختام البيان، طالبت القاهرة بالانسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ ، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

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