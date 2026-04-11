محافظ المنيا يزور مطرانية مغاغة لتقديم التهاني بعيد القيامة

كتب- هني رجب:

12:18 م 11/04/2026 تعديل في 12:23 م
    أثناء تقديم التهاني_1
    محافظ المنيا وشخصيات عامة ونواب في المطرانية_2
    نواب بصحبة المحافظ_4
    نواب وشخصيات عامة_5

زار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، وبصحبته عدد من القيادات التنفيذية ونواب بالبرلمان مطرانية مغاغة وبني مزار للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

الأنبا أغاثون يستقبل المحافظ:

وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه، الأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة، الذي رحب بالحضور وأثنى على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري بأكمله.

محافظ المنيا يتحدث:

من جانبه أكد المحافظ على أن أبناء الوطن الواحد عليهم أن يفرحون معًا في مناسباتهم، وهو من يراه الجميع الآن إلى جانب التلاحم والاتحاد من جانبهم من أجل الارتقاء بالبلاد واستمرارها في مسيرة النهضة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبيل انطلاق المفاوضات.. الوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان
شئون عربية و دولية

قبيل انطلاق المفاوضات.. الوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان
"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شئون عربية و دولية

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شقيقات "عريس المرج" في المحكمة: الإعدام مش كفاية.. اتقتل غدر ولازم حقه يرجع
حوادث وقضايا

شقيقات "عريس المرج" في المحكمة: الإعدام مش كفاية.. اتقتل غدر ولازم حقه يرجع
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
د. محمود محيي الدين يسأل: بعد انتهاء برنامج صندوق النقد "هنعرف نستغنى عن
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يسأل: بعد انتهاء برنامج صندوق النقد "هنعرف نستغنى عن

