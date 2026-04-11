زار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، وبصحبته عدد من القيادات التنفيذية ونواب بالبرلمان مطرانية مغاغة وبني مزار للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

الأنبا أغاثون يستقبل المحافظ:

وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه، الأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة، الذي رحب بالحضور وأثنى على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري بأكمله.

محافظ المنيا يتحدث:

من جانبه أكد المحافظ على أن أبناء الوطن الواحد عليهم أن يفرحون معًا في مناسباتهم، وهو من يراه الجميع الآن إلى جانب التلاحم والاتحاد من جانبهم من أجل الارتقاء بالبلاد واستمرارها في مسيرة النهضة.