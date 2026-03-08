إعلان

كسر في الجمجمة.. هجوم كلاب ضالة يصيب مُسنًا ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

09:25 م 08/03/2026

هجوم كلاب ضالة يصيب مُسنًا في بورسعيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، صورًا تُظهر إصابة مُسن إثر هجوم مجموعة من الكلاب الضالة أثناء قيادته دراجته البخارية.
وتفاصيل الواقعة تشير إلى أن الضحية، إبراهيم محروس، كان يقود دراجته النارية بطريق الفيروز بمدينة بورفؤاد، عندما هاجمته الكلاب فجأة، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه على الأرض.

إصابات بالغة تتطلب رعاية طبية عاجلة

أسفر الحادث عن إصابة المُسن بكسر في الجمجمة ونزيف، بالإضافة إلى كسور بالوجه وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

نقل المصاب إلى المستشفى

على الفور، تم نقل المصاب إلى مستشفى الحياة في بورفؤاد لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة طبية دقيقة للتأكد من استقرار حالته الصحية.

الكلاب الضالة بورسعيد إصابة مسن بورفؤاد حوادث بورسعيد

