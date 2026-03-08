فاجأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى منفلوط المركزي الجديد بجولة تفقدية مفاجئة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بالمحافظة.

مشاركة القيادات التنفيذية



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أسامة عبد المعطي مدير مستشفى منفلوط المركزي، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط.

تفقد الأقسام الحيوية بالمستشفى



شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الحيوية، من بينها الاستقبال العام، وقسم الملاحظة للرجال والسيدات، وغرف الكشف والإنعاش، إضافة إلى قسم الأشعة الذي يضم أجهزة الأشعة المقطعية والسينية والتليفزيونية، فضلًا عن بنك الدم، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

متابعة وحدة الغسيل الكلوي



كما تفقد محافظ أسيوط وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 42 جهازًا، وتقدم نحو 80 جلسة غسيل يوميًا، حيث تابع منظومة العمل، وراجع سجلات المرضى، واستفسر عن مواعيد تلقي الخدمة ومدة الجلسات لضمان سرعة وكفاءة الرعاية الطبية.

حوار مباشر مع المرضى



وحرص المحافظ على التحاور مع عدد من المرضى ومرافقيهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موجهاً بسرعة التعامل مع أي معوقات، ومؤكدًا على التزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللائقة.

تأكيد على دعم الدولة للمنظومة الصحية



وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة.