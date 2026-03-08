أنهت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها حياتها بتناول مواد سامة ومبيدات حشرية، وذلك على خلفية معاناتها من أزمة نفسية حادة نتيجة خلافات زوجية وانفصالها عن زوجها.

إخطار أمني بوفاة سيدة داخل منزل أسرتها

تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة الفيوم بشأن وفاة سيدة تدعى هدير .م .س (28 عامًا)، ربة منزل، ومقيمة بمنزل والدتها بقرية المندرة، وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية المختصة، وبدء الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث

جرى تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز الفيوم، حيث قادت التحريات إلى أن السيدة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة منذ انفصالها عن زوجها قبل نحو عام، وكانت ترغب في بدء حياة مستقلة بعيدًا عن منزل أسرتها.

وأوضحت التحريات أن الضغوط النفسية التي مرت بها خلال الفترة الماضية كانت السبب الرئيسي في تدهور حالتها النفسية، ما دفعها إلى الإقدام على إنهاء حياتها.

شهادة الأسرة والتحقيقات الأولية

وخلال التحقيقات، أفادت والدة المتوفاة بأن ابنتها كانت تمر بظروف نفسية صعبة نتيجة مشكلاتها الزوجية، مشيرة إلى أنها تناولت مواد سامة بقصد الانتحار، من بينها عقاقير تستخدم لعلاج القمل إضافة إلى مبيد حشري.

كما كشفت التحريات أن شقيق المتوفاة الأصغر استغاث بالجيران وأحد أقاربها فور علمه بتناولها السموم، في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصول المساعدة أو تمكنهم من إسعافها.

أقوال الشهود

وأكد عدد من جيران المتوفاة، من بينهم حنان محروس وسماح رجب، إلى جانب أحد أقاربها وشقيقها محمود، أن السيدة أخبرتهم قبل وفاتها بإقدامها على هذا الفعل بسبب رغبتها في إنهاء حياتها نتيجة الضغوط النفسية التي كانت تمر بها.

وأشار الشهود إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة، مؤكدين أن ما حدث كان نتيجة معاناتها النفسية خلال الفترة الأخيرة.

قرار النيابة

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة. وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب توقيع الكشف الطبي للتأكد من أسباب الوفاة، مع استمرار التحريات لاستكمال فحص ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.