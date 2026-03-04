هاجم وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، وسائل الإعلام العالمية، متهما إياها بمحاولة "إظهار الرئيس بشكل سيئ" عبر التركيز على الخسائر العسكرية فقط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في "البنتاجون" اليوم الأربعاء.

هجوم على "الأخبار الكاذبة"

عاد هيجسيث إلى نغمة "الأخبار الكاذبة"، مؤكدا أن الصحافة تتجاهل الإنجازات العسكرية المحققة، حيث قال: "لقد أحكمنا السيطرة على الأجواء والممرات المائية الإيرانية دون الحاجة لقوات برية، وهو ما يتجاهله الإعلام"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

انتقاد تغطية الخسائر

في إشارة إلى مقتل 6 جنود أمريكيين في هجوم بمسيّرة إيرانية في الكويت مؤخرا، قال وزير الحرب: "عندما تنجح مسيّرة في الاختراق أو تقع أحداث مأساوية، تُصبح خبرا في الصفحة الأولى؛ لأن الصحافة تريد فقط إحراج الرئيس". وتابع بتحدٍ: "حاولوا لمرة واحدة نقل الواقع.. شروط هذه الحرب نحددها نحن في كل خطوة".

جدل حول الصحفيين

شهد المؤتمر الصحفي جدلا لافتا، حيث وجّه الوزير معظم إجاباته لوسائل إعلام "يمينية" موالية للإدارة، بعد أزمة سابقة تتعلق بتصاريح الصحفيين، فيما تجاهل الأسئلة الصعبة من مراسلي الوكالات العالمية، باستثناء رده على سؤال وحيد من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

تصعيد مرتقب

توعد الوزير الأمريكي بموجة أشد من الهجمات خلال الأيام القادمة، قائلا: "سنُكثف هجماتنا على إيران في الفترة المقبلة"، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد الشامل.



تأتي تصريحات بيت هيجسيث وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.