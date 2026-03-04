مشاهد لإغراق غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية بطوربيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد، في عملية وصفتها بأنها الأولى من نوعها ضد سفينة معادية منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة الإيرانية كانت تتحرك في المياه الدولية قبل أن تُستهدف بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية، مشيرة إلى أن الطوربيد يُعرف في العمليات البحرية باسم "الموت الهادئ".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الضربة التي استهدفت السفينة نُفذت مساء الثلاثاء، مؤكداً أن العملية أسفرت عن إغراقها بالكامل.

وأضاف: "البحرية الإيرانية ترقد الآن في قاع الخليج العربي"، في إشارة إلى تدمير السفينة خلال العملية العسكرية.



وأكد هيجسيث أن العملية تمثل أول إغراق لسفينة معادية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تقاتل من أجل تحقيق النصر"، على حد تعبيره.