أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة ميدانية إلى صيدلية إسعاف الجيزة لإطلاق ومتابعة التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي، والتي تمثل النظام الرقمي الوطني لتتبع المستحضرات الدوائية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المريض، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مبادئ الرقابة الرقمية الفعالة.

وخلال الزيارة تم استعراض تجربة التطبيق العملي للنظام داخل الصيدلية كنموذج حي يوضح آليات تتبع كل عبوة دواء من خلال رقم تسلسلي تعريفي منفرد (Serial Number)، بما يعزز مستويات الشفافية والرقابة الفعالة عبر سلاسل الإمداد الدوائي، ويسهم في إحكام السيطرة على حركة تداول المستحضرات الدوائية بالسوق المصري.

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، حيث تم البدء بتطبيق النظام على مستحضرات الجدول الأول (المواد المخدرة) المستوردة كمرحلة أولى، نظرًا لطبيعتها الرقابية الخاصة وأهميتها في إحكام السيطرة على تداولها، ويسهم تطبيق المنظومة على هذه الفئة في ضمان توافرها بصورة عادلة ومنظمة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال صيدليات الإسعاف، وعدم اقتصار إتاحتها على نطاق محافظات القاهرة الكبرى فقط.

ومن المقرر استكمال تطبيق المنظومة تباعاً على باقي المستحضرات الدوائية المستوردة وفق خطة تنفيذية مرحلية تستهدف التغطية الشاملة لكافة المستحضرات المتداولة بالسوق المصري.

خلال الزيارة، أكد الدكتور علي الغمراوي أن التتبع الرقمي للأدوية أصبح مكوناً استراتيجياً ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي، مشدداً على أن مصر تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال تتبع المستحضرات الدوائية، بما يضمن سلامة المواطنين ويرفع كفاءة منظومة الرقابة الدوائية.



كما أشار الغمراوي أن الهيئة تعمل مع كافة الاطراف بالسوق الدوائي لضمان تنسيق الأدوار و جاهزية المنظومة للتطبيق الكامل والفعال على مستوى الجمهورية.

واشتمل برنامج الزيارة على عرض فيديو تعريفي يوضح آليات عمل نظام التتبع الدوائي ودوره في ضبط الإمداد الدوائي، وتنفيذ تطبيق عملي للنظام داخل الصيدلية، بالإضافة إلى عقد مناقشات موسعة مع الصيادلة وفريق الدعم التقني حول التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق النظام على أرض الواقع، مع التأكيد على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها رفع جاهزية الصيدليات لتطبيق منظومة التتبع الدوائي بكفاءة وفاعلية، وتعزيز وعي الصيادلة والعاملين بالقطاع الدوائي بأهمية تتبع كل عبوة دواء، ودعم منظومة الرقابة الدوائية بصورة متكاملة لضمان وصول دواء آمن وفعال لكل مريض.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل الصيدلية، في خطوة تؤكد التزام هيئة الدواء المصرية بتطبيق أحدث الحلول الرقمية لتعزيز سلامة الدواء ومكافحة الغش الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي في التحول الرقمي للقطاع الدوائي، مع التأكيد على أن المنظومة يتم تنفيذها وفق خطة مرحلية واضحة تبدأ بمستحضرات الجدول الأول (المواد المخدرة) المستوردة، بما يعكس جدية التنفيذ والالتزام بالتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية.

رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة داف، والدكتور وليد سعده -الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية ممثلا عن رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة.

تأتي هذه الزيارة في سياق خطة مصر الشاملة لتعزيز سلامة وجودة الدواء وضمان وصول مستحضرات دوائية آمنة وعالية الجودة لكل مواطن، فضلًا عن مكافحة الغش التجاري والتصدي للأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، بما يدعم الثقة في المنظومة الدوائية المصرية.