بالصور- نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي ويوجه برفع الإشغالات

كتب : جمال محمد

02:46 م 04/03/2026
    سوق الحبشي
    نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي
    سوق الحبشي ٢

تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة بشوارع المحافظة وتكثيف حملات إزالة الإشغالات، تفقد الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، سوق الحبشي بمدينة المنيا.

توجيه بإزالة الاشغالات..

وخلال الجولة، وجّه نائب المحافظ بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، وتنظيم السوق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مع التأكيد على التطبيق الحازم للقوانين المنظمة في هذا الشأن وعدم التهاون مع المخالفين.

مطابقة جودة رغيف الخبز..

كما شملت الجولة الميدانية المرور على عدد من المخابز البلدية بشوارع مدينة المنيا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية.

توجيهات بالالتزام بالمعايير..

وشدد جبر خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة وتوافر الدقيق، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.

نائب محافظ المنيا سوق الحبشي أسواق المنيا إشغالات الطرق بالمنيا

