تواصل محافظة الشرقية تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، لليوم الثالث على التوالي، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، مع مراعاة الأنشطة المستثناة.

متابعة ميدانية من المحافظ

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، سير تنفيذ القرار ميدانيًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها قبل أيام وتستمر لمدة شهر.

حملات يومية لضبط المخالفين

في السياق ذاته، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات مرور يومية على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع.

دعم خطة ترشيد الكهرباء

شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية ورفع درجة الانضباط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الصالح العام، ودعم جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.