إعلان

البيت الأبيض: ترامب مهتم بدعوة دول عربية لتمويل تكاليف حرب إيران

كتب : وكالات

01:01 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بدعوة دول عربية للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن المحادثات مع طهران لإنهاء الصراع تسير بشكل جيد.

وأوضحت ليفيت في تصريحات إعلامية الإثنين، أنها لا تريد استباق موقف الرئيس ترامب بشأن مساهمة دول عربية في تحمل كلفة الحرب، مؤكدة أن هذه الفكرة مطروحة لديه.
وأضافت: "أعتقد أن الرئيس مهتم جدًا بدعوتهم للقيام بذلك.. إنها فكرة أعلم أنها تراوده، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا البيت الأبيض تكاليف حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
شئون عربية و دولية

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها