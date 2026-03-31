قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بدعوة دول عربية للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن المحادثات مع طهران لإنهاء الصراع تسير بشكل جيد.

وأوضحت ليفيت في تصريحات إعلامية الإثنين، أنها لا تريد استباق موقف الرئيس ترامب بشأن مساهمة دول عربية في تحمل كلفة الحرب، مؤكدة أن هذه الفكرة مطروحة لديه.

وأضافت: "أعتقد أن الرئيس مهتم جدًا بدعوتهم للقيام بذلك.. إنها فكرة أعلم أنها تراوده، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها".