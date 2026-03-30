تستعد مديرية الزراعة بجنوب سيناء لانطلاق موسم حصاد القمح، من خلال متابعة الحقول الإرشادية بوادي الطور استعدادًا للحصاد، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأشار المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة، إلى إطلاق قافلة زراعية من إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بالتعاون مع إدارة الأراضي والمياه والإدارة الزراعية بالطور، للقيام بجولات ميدانية لمتابعة الحقول الإرشادية والمزارع المنتجة، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للمزارعين خلال فترة ما قبل الحصاد.

حالة نضج جيدة للمحصول

أكد وكيل وزارة الزراعة أن القافلة قامت بمعاينة الحالة العامة للمحصول، ولاحظت تمتع القمح بحالة نضج جيدة وجودة عالية، مع امتلاء الحبوب بشكل مناسب، مما يبشر بموسم إنتاجي متميز.

الالتزام بالتوصيات الفنية للحصاد

وأضاف أن القافلة شددت على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية، خاصة فيما يتعلق بموعد الحصاد وطرق الحصاد السليمة لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول.

وأكد على استمرار أعمال المتابعة والدعم الفني للمزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن بعض المزارع بدأت بالفعل في حصاد محصول القمح، وسط مؤشرات إيجابية لمعدلات إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة للحبوب.

توسع المساحات وزيادة الإنتاجية

لفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد توسعًا في المساحات المزروعة لتصل إلى 900 فدان، معظمها في مدن "الطور، رأس سدر، نويبع"، مع ارتفاع الإنتاجية بفضل إمداد المزارعين بتقاوي عالية الجودة تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والإرشادي لهم، في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

أعضاء القافلة

تضمنت القافلة المهندس أمجد فادي، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندسة إسراء فتحي، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة، والمهندسة عزة عبد الرازق، مسؤولة الحقول الإرشادية بالإرشاد الزراعي، والمهندسة محاسن عبد الرحمن، رئيس قسم الأراضي والمياه بالإدارة الزراعية بالطور.