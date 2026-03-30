أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز التعاون مع جامعة أسيوط باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس الجامعة للمرة الأولى

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ الأولى في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والخدمية.

الجامعة بيت خبرة يدعم خطط التنمية

وأشار المحافظ إلى أن الجامعة تعد بيت خبرة علميًا وبحثيًا يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ مشروعات التنمية، لما تمتلكه من كوادر متخصصة وإمكانات متميزة، مشيدًا بدورها في دعم القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.

ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين الجهات التنفيذية والأكاديمية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بالمكانة العلمية لجامعة أسيوط محليًا ودوليًا.

رئيس الجامعة يرحب بالمحافظ ويؤكد جاهزية الجامعة للتعاون

رحّب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بالمحافظ، معتبرًا مشاركته دعمًا للعلاقة التكاملية بين الجامعة والمحافظة، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ المشروعات التنموية بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة أسيوط

أعلن مجلس الجامعة خلال الاجتماع فتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد للجامعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمين، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية وفق الجدول الزمني وبمعايير الشفافية.

تحقيق تقدم في تصنيفات QS العالمية

استعرض المجلس مؤشرات الأداء الأخيرة، والتي أظهرت تقدم الجامعة في تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026، بظهورها في 12 تخصصًا للمرة الأولى، إلى جانب تطور مجالات هندسة البترول والزراعة وعلوم الحاسب.

جهود لترشيد الطاقة والتحول الرقمي

ناقش الاجتماع جهود الجامعة في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الإضاءة الموفرة والطاقة الشمسية، إلى جانب استكمال خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية.

افتتاحات ومشروعات خدمية جديدة

أشاد المجلس بافتتاح عيادة اليوم الواحد لعلاج الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام، واعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، والموافقة على عدد من البرامج الأكاديمية والتعيينات لدعم العملية التعليمية.