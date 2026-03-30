قررت النيابة العامة بجنوب الزقازيق الكلية إحالة متهم، هارب، إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل محل بقالة بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح جمال عبد الستار، محامي أسرة الطفلة المجني عليها، أن قرار الإحالة جاء بعد استكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت حالة من الغضب بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 47092 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، عندما استغل المتهم دخول الطفلة، البالغة من العمر 10 سنوات، إلى المحل لشراء بعض الأغراض، وقام بالتعدي عليها داخل المكان.

شهادة الأسرة والتحريات

تضمنت أدلة الإثبات شهادة والدة الطفلة، التي أكدت أن ابنتها أبلغتها بالواقعة فور حدوثها، فيما أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم تمكن من الهرب بمساعدة عدد من أقاربه وأصدقائه أثناء محاولة ضبطه من قبل قوات الشرطة.

تورط آخرين في تهريب المتهم

أظهرت التحقيقات تورط 5 أشخاص آخرين في مساعدة المتهم على الفرار، من خلال التجمهر حول قوة الشرطة والاشتباك معها، ما أعاق تنفيذ عملية الضبط.

التكييف القانوني وملاحقة المتهم

وجهت النيابة العامة للمتهم جناية هتك العرض وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون الطفل، مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره، واستمرار ملاحقته أمنيًا تمهيدًا لمحاكمته أمام الجنايات.