أمطار تصل القاهرة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:59 ص 31/03/2026
    الطقس براس سدر
    أمطار غزيرة على راس سدر
    غيوم وأمطار غزيرة
    أمطار غزيرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حارة على جنوب الصعيد وأجواء باردة ليلًا.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساء الى مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة).

وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتتراوح سرعتها من (20-30)كم/س على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م على بعض المناطق وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح من (40- 50)كم/س بنسبة حدوث 30٪ تقريبا.

