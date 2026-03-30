نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ما تم تداوله بشأن تلوث مياه الشرب في بعض المناطق، مؤكدة أن المياه المنتجة آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية المعتمدة.

منظومة مراقبة الجودة

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن منظومة إنتاج ومراقبة مياه الشرب تخضع لرقابة دقيقة ومتكاملة، تبدأ من معامل محطات المياه، مرورًا بالمعامل المركزية والمتنقلة، وصولًا إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، لضمان جودة المياه وسلامتها حتى وصولها إلى المواطنين.

التحذير من الشائعات

شددت الشركة على أن نشر أي معلومات تتعلق بخدمات مياه الشرب يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثقة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات لما تسببه من إثارة البلبلة.

التواصل مع الشركة

دعت الشركة المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 للإبلاغ عن أي شكاوى أو استفسارات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات مياه آمنة ومتميزة لجميع سكان المحافظة.