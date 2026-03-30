مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات

كتب : أسامة علاء الدين

11:00 م 30/03/2026

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ما تم تداوله بشأن تلوث مياه الشرب في بعض المناطق، مؤكدة أن المياه المنتجة آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية المعتمدة.

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن منظومة إنتاج ومراقبة مياه الشرب تخضع لرقابة دقيقة ومتكاملة، تبدأ من معامل محطات المياه، مرورًا بالمعامل المركزية والمتنقلة، وصولًا إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، لضمان جودة المياه وسلامتها حتى وصولها إلى المواطنين.

شددت الشركة على أن نشر أي معلومات تتعلق بخدمات مياه الشرب يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثقة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات لما تسببه من إثارة البلبلة.

دعت الشركة المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 للإبلاغ عن أي شكاوى أو استفسارات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات مياه آمنة ومتميزة لجميع سكان المحافظة.

