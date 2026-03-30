"كانوا راجعين من الفرح".. مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

كتب : جمال محمد

10:39 م 30/03/2026

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية بني حسن الشروق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وبالفحص، تبين مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة، حيث جرى التعامل معهم ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

السرعة الزائدة وراء الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، أثناء عودة مستقلي السيارة من حفل زفاف بمحافظة سوهاج في طريقهم إلى القاهرة.

نقل الضحايا وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، مع التحفظ على السيارة للوقوف على ملابسات الحادث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها