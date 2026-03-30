لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية بني حسن الشروق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة، حيث جرى التعامل معهم ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

السرعة الزائدة وراء الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، أثناء عودة مستقلي السيارة من حفل زفاف بمحافظة سوهاج في طريقهم إلى القاهرة.

نقل الضحايا وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، مع التحفظ على السيارة للوقوف على ملابسات الحادث.