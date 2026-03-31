شهدت قرية تونس التابعة لمركز ومدينة سوهاج حادث إطلاق أعيرة نارية خلال زفة عروس على كوبري أبو السعود، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقي البلاغ وانتقال الأجهزة المختصة

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق أعيرة نارية أثناء زفة عروس، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

وبالفحص، تبين مصرع كمال م (50 عامًا) من قرية القرامطة، وإصابة أشرف ع (45 عامًا) بطلقات نارية.

نقل الضحية والمصاب إلى المستشفى

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف أمني لكشف الملابسات

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتسببين في إطلاق الأعيرة النارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.