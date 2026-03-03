إعلان

رئيس جامعة بنها يتفقد مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لترشيد الاستهلاك -صور

كتب : أسامة علاء الدين

05:12 م 03/03/2026
    محطة طاقة شمسية بجامعة بنها
    محطة طاقة شمسية بجامعة بنها
    محطة طاقة شمسية بجامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة، في إطار جهود الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بحضور الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية تُعد شريكًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية، مما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.

تفاصيل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

وأشار الدكتور طه عاشور إلى أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة تأتي بمواصفات محطة خلايا شمسية مربوطة على شبكة الكهرباء العمومية (Grid-Connected PV System)، حيث تبلغ القدرة الاسمية للمحطة 76.7 كيلووات، وعدد الألواح الشمسية 124 لوحًا، بقدرة اسمية لكل لوح 620 وات، ما يُنتج طاقة كهربائية سنويًا تصل إلى حوالي 166 ميجاوات·ساعة، بعائد سنوي يقارب 330 ألف جنيه مصري، ضمن جهود الجامعة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية.

مشروعات الطاقة الشمسية جامعة بنها ناصر الجيزاوي ترشيد استهلاك الطاقة الطاقة الشمسية

