تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، انتظام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد عمل المحال والمنشآت التجارية، والذي بدأ تطبيقه فعليًا مساء اليوم في كافة مراكز ومدن المحافظة.

يأتي هذا الإجراء، المقرر استمراره لمدة شهر، ضمن خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الراهنة.

متابعة مباشرة من مركز الشبكة الوطنية

أوضحت المحافظ أن المتابعة تمت من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، حيث تم التأكد من ربط جميع الوحدات المحلية بغرفة العمليات المركزية لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد، ورصد أي مخالفات فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

توجيهات مشددة للمتابعة الميدانية والتوعية

وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق القرار على أرض الواقع، مع التركيز على الجانب التوعوي لأصحاب المنشآت والمواطنين على حد سواء.

وشددت على أهمية إدراك المسؤولية المجتمعية والدور الوطني لكل فرد، مشيرة إلى أن الالتزام بالضوابط الجديدة هو ركيزة أساسية لدعم موارد الدولة.

دعوة للتعاون المجتمعي

ناشدت المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل المنازل والمؤسسات، مؤكدة أن تكاتف الجميع يصب في مصلحة الحفاظ على الموارد المتاحة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة بشكل مستدام.

مراقبة إلكترونية على مدار الساعة

أشارت المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، يعمل على مدار الساعة لمراقبة تنفيذ القرار، مؤكدًة عدم التهاون مع أي منشأة تخالف المواعيد، وتفعيل الأدوات القانونية فورًا لضمان سيادة القانون وتحقيق الهدف المنشود.

جهود الدولة في ترشيد الطاقة

يأتي قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية كجزء من استراتيجية وطنية بدأت الدولة تعزيزها منذ عام 2020، ليس فقط لأسباب اقتصادية تتعلق بتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة، ولكن أيضًا لتحقيق "التنسيق الحضاري".

وأوضحت بيانات وزارة التنمية المحلية أن تطبيق هذه المواعيد يقلل الضغط على شبكات الكهرباء بشكل ملموس، ويساعد هيئات النظافة والتجميل على أداء مهامها في شوارع خالية، ما يعيد الانضباط للشارع المصري ويحد من الضوضاء والتلوث البيئي، وهو نهج متبع في العديد من الدول المتقدمة.