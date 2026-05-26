يواصل الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية متابعة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة التعليقات والشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، لرصد مختلف المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية.

رصد الشكاوى عبر مواقع التواصل

أكدت المحافظة استمرار متابعة شكاوى ومطالب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار منظومة رصد مستمرة لمختلف القضايا الخدمية التي تمس الشارع الشرقاوي.

تحويل الشكاوى إلى إجراءات ميدانية

وأوضحت أنه فور رصد أي شكوى أو مطلب يتم توجيه الجهات التنفيذية المختصة للنزول الميداني إلى مواقع الشكاوى، ومعاينة الموقف على أرض الواقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري معها.

استجابة سريعة وتحقيق نتائج ملموسة

وأكدت المحافظة أن سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتحويلها إلى نتائج ملموسة تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وفق الإمكانيات المتاحة، وذلك في إطار مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»، التي تعزز التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين.

دعوة للمشاركة المجتمعية

ودعت المحافظة المواطنين إلى مواصلة عرض آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية للجميع» تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026.